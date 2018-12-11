بعد أزمة رانيا يوسف.. هجوم عنيف على شيرين عبدالوهاب بسبب فستانها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفل غنائي كبير في الكويت، مساء السبت 8 ديسمبر، وسط حضور جماهيري كبير.
الفنانة المصرية أطلت في الحفل بفستان طويل له أكمام طويلة باللون الموف اللامع، وجمعت شعرها للخلف وأسدلت غرتين كثيفتين على جانبي وجهها، وتزينت بمكياج ترابي بسيط.
وعلى الرغم من أناقة الفستان، إلا أن شيرين تعرضت للكثير من الانتقادات بسببه، وذلك لكونه بدا واسعا عليها، خاصة عند منطقة الصدر والذراعين، مما شوه جمال إطلالتها.
وأشعلت الفنان المصرية الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها، إلا أنها دخلت في نوبة بكاء على المسرح، وقالت للجمهور: “معلش النهاردة أبويا واحشني شوية فسامحوني.. حلمت بيه لما جيت الكويت”.
وكانت شيرين عبدالوهاب قد شاركت جمهورها مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بمجموعة صور لها وهي في عدد من المحلات التجارية بهدف التسوق خلال تواجدها في الكويت، وعلقت قائلة: «الكويت، التسوق».
الفنانة ظهرت في الصورة برفقة زوجها الفنان الشاب حسام حبيب، وكان برفقتها أيضا عدد من الأصدقاء، وبالفعل شيرين لم تنسى نصيب ابنتيها من جملة مشترياتها.
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