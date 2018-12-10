كاظم الساهر يزفّ خبرًا سارًا لجمهوره

متابعة الخليج 365: أعلن النجم العراقي كاظم الساهر رسميًا عن نفاذ تذاكر حفله الأوّل لهذا العام في “دبي أوبرا”. وكتب كاظم الساهر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “تم نفاد تذاکر حفل الليلة الأولى في دبي أوبرا 20 ديسمبر”. ومن المقرر أن يحيي كاظم الساهر حفلين متتاليين يومي 20 و21 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري على مسرح “دبي أوبرا” حيث سيقدّم باقة من أروع أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

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