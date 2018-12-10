شكرا لقرائتكم أحمد السقا يكشف عن علاقة قرابة بهذا المطرب الراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الفنان المصري #أحمد_السقا عن علاقة قرابة تجمعه بواحد من نجوم زمن الفن الجميل، وهو المطرب الراحل #عبده_السروجي الذي تحل ذكرى وفاته في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري.

أحمد السقا، نجل المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا، أكد في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن المطرب الراحل عبده السروجي هو جده لوالدته، مشيرا إلى كون الراحل هو أول من غنى "بلد المحبوب"، وكذلك أغنية "غريب الدار"، وهناك المزيد في تاريخه، خاصة أنه غنى لفلسطين أغنية تحمل اسم "الله يصونك يا فلسطين".

واختتم السقا تغريدته قائلا: "عبده السروجي جدي ولي الفخر"، ليكشف الأمر لكثيرين لم يكونوا على علم بهذه المعلومة.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد الناقد الفني، طارق الشناوي، أن السروجي كان واحداً من كبار موزعي الصحف في مصر، مشيراً إلى أن هناك قصة غريبة تجمعه بكوكب الشرق #أم_كلثوم.

عبده السروجي

وتتعلق هذه القصة بأغنية "على بلد المحبوب" التي قدمها هو في فيلم "#وداد"، إلا أن الأغنية أعجبت أم كلثوم بعد أن قدمها السروجي، لذلك قررت أن تقدمها هي بعدها.

الغريب أن الأغنية باتت تعرف لدى الجمهور بصوت أم كلثوم، وهو ما فسره الشناوي بأن هذا كان ذكاء من أم كلثوم خاصة، وأن الفيلم لم يعد الجمهور يتذكره، وبالتالي ذهبت الأغنية التي قدمها السروجي، وظل الجميع يتذكر أغنية "على بلد المحبوب" بصوت أم كلثوم.

وذكر الشناوي أنه كان اللحن الأول الذي يقدمه رياض السنباطي لأم كلثوم، وبالفعل وافق الأخير على الأمر، خاصة أنها المرة الأولى التي سيتعاون فيها مع كوكب الشرق.