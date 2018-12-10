والد ميجان ماركل يخرج عن صمته مجدداً .. هذا ما قاله

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خرج توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميجان ماركل، عن صمته مجدداً، وكشف في حديث إلى صحيفة "دايلي ميل" أنه قام بكل ما في وسعه من أجل التحدث إليها.

وأشار إلى أن كل الجهود التي بذلها ذهبت أدراج الرياح، وقال: "حاولت أكثر من 12 مرة التواصل معها من خلال الرسائل النصية والورقية، إلا أنها والأمير هاري رفعا في وجهي جدار الصمت".

وأضاف: "لفد فعلا ما قالا يوماً إنهما لن يفعلاه أبداً، أي تصديق كل الأمور السلبية التي تقال عني".

وتابع: "حاولت الوصول إليهما، مرة جديدة، من أجل تصحيح الأكاذيب وإظهار الحقيقة أخيراً".

وأوضح ماركل: "يسأل الجميع عن سبب عدم سكوتي، يقولون إن ميجان لا تتحدث إلي لأنني أكشف أسرارها، لكن هذا خطأ، لقد اتهمت بالقيام بأمور مروعة لا يمكنني حتى تصورها".

ورداً على الأخبار التي روجت مؤخراً وأشارت إلى أنه لم يحضر حفل زفاف ميجان الأول، أرسل الأب إلى الصحيفة صورة يظهر فيها إلى جانب ابنته وهي ترتدي فستان الزفاف.

كما أرفقها ببضع كلمات كانت كتبتها له زوجة الأمير هاري يوم كانت العلاقة بينهما على أفضل ما يرام.