بسمة: علاقتي بابنتي صعبة.. وهكذا أحافظ على رشاقتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

منذ فترة أعلنت الفنانة المصرية بسمة عودتها إلى مصر من أجل مواصلة عملها الفني، وذلك بعد فترة غياب استمرت لسنوات تواجدت خلالها في أمريكا.

بسمة تحدثت عن عودتها للفن من خلال مسلسل «اختفاء»، والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث أكدت أن العمل مع الفنانة نيللي كريم والفنان هشام سليم له متعة خاصة ومذاق مميز، وتعلمت الكثير.

الفنانة المصرية تعود للسينما من خلال فيلم «رأس السنة»، للمؤلف محمد حفظي ويشارك ببطولته شيرين رضا وإنجي المقدم، وقالت بسمة إن سيناريو العمل حاز على إعجابها كثيرا.

بسمة تحدثت عن علاقتها بابنتها الوحيدة ناديا من السياسي عمرو حمزاوي، وأشارت إلى أن التعامل مع ابنتها صعب فهي عنيدة جدا، وتصمم على الحصول على ما تريده، بينما تتسم بالهدوء في نفس الوقت وحساسة.

الفنانة المصرية أشارت إلى أن ناديا أهم شخص في حياتها، وأن علاقتهما مثل «الناقر والنقير»، فهي أصبحت في الخامسة من عمرها، ولكنها تتعامل معها على أنها صديقة.

أما عن حفاظها على جمالها قالت بسمة في حوار لمجلة «لها»: « جسمي لا يتغير كثيراً، وهذه ميزة من الله سبحانه وتعالى، وأقصى ما أقوم به هو الاهتمام بنومي وطعامي، وأنصح النساء بممارسة الرياضة بانتظام، وخصوصاً المشي فأنا من عشاق المشي».

يُذكر أن بسمة تزوجت من السياسي عمرو حمزاوي عام 2012، وذلك بعد قصة حب بينهما نشأت أثناء ثورة 25 يناير، وأنجبا ابنتهما ناديا بعد عام من الزواج.