بعد ايام على انفصال كاردي بي عن اوفسيت، ماذا كشف الاخير؟

بعد ايام على اعلان مغنية الراب الشهيرة كاردي بي أنها تسعى للطلاق من زوجها أوفسيت بعد عام من زواجهما، قائلا ”ببساطة أعتقد أن وهج الحب بيننا قد انطفأ”، أكد اوفسيت انه مشتاق كثيراً لزوجته.

وأتخذ “اوفسيت” (26 عاماً) من حسابه الخاص على تويتر منبراً ليؤكد انه مشتاق جداً لـ كاردي.

وكانت كاردي بي (25 عاماً) قد اكدت في تسجيل مصور على الانترنت إنه على الرغم من الصداقة الجيدة وشراكة العمل اللتين تجمعاها بأوفسيت، فإن ”الأمور لم تعد ببساطة على ما يرام بيننا منذ فترة طويلة“.

وتزوجت كاردي بي وأوفسيت سرًا في ايلول/سبتمبر 2017 ورزقا بطفلة في تموز/يوليو، وهما شريكان بفريق ميجوز الغنائي لموسيقى الراب.

وحققت كاردي بي نجاحا العام الماضي بأغنيتيها المنفردتين (آي لايك إت) و(جيرلز لايك يو) وتعاون مع فريقي مارون5 وبورنو مارس في أغنية (فاينس).

وفازت كاردي بي بجائزة الموسيقى الأمريكية ثلاث مرات وبثلاث جوائز (إم.تي.في) للأغاني المصورة هذا العام.

وتصدرت كاردي بي العناوين لخلافها المستمر مع مغنية الراب نيكي ميناج. ووقع عراك بين المغنيتين خلال أسبوع الموضة في نيويورك هذا العام.