متابعة- مجد موصللي انهى جولته الفنية الاميركية بنجاح

انهى النجم اللبناني مجد موصللي جولته الفنية الاميركية نهاية الاسبوع الفائت، وذلك بعدما جال في عدد من الولايات مسجلاً نجاحاً تلو الآخر في كافة الحفلات التي شهدت على حضور كثيف من قبل الجالية اللبنانية.

وشكر “مجد” الجالية اللبنانية وكل من ساهم في نجاح الجولة الاميركية وغرد قائلاً: “من اجمل الجولات عبر الولايات الأميركية ومن اروع الحفلات اللي عملتها والشكر كل الشكر للسيد طوني ونّا ولكل الموسيقيين واصحاب المحلات والشكر الكبير للجالية اللبنانية يللي كانت دايماً السبب الأول لنجاحنا بكل المطارح…منشوفكن قريباً“.

وعلى هامش تواجده في اميركا، قام “موصللي” بزيارة ومتابعة لعبته المفضلة كرة السلة مباشرة من ملعب لوس انجلوس ليكرز الشهير. كما قام بجولة سياحية شملت ممشى المشاهير في هوليوود.

وكان “مجد” حريصاً ان يخص جمهوره على مواقع التواصل بالعديد من الصور والفيديوهات من الحفلات والجولة السياحية في اميركا.

ويعود نجم “قلوب الصفحة” الى لبنان لمتابعة سهراته في التايغا البترون وبيروت وطبعاً تايغا دبي، اضافة الى تحضيراته لاحياء حفلة رأس السنة.