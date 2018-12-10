هيدي كرم تبكي بسبب نجلها الوحيد فماذا حدث

لحظات الأمومة التي تعيشها الفنانة هيدي كرم مع ابنها الوحيد نديم تعتبرها من أكثر اللحظات المؤثرة، والتي تدفعها للبكاء في بعض الأحيان.

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هذا ما حدث مع هيدي مؤخرًا بعد أن نشر نديم ابنها صورة لهما معًا عبر حسابه على Instagram وأكد لها حبه وفخره بها، لتعيد هيدي نشر الصورة عبر حسابه على Instagram، وعلقت عليها: «عندما أستيقظ يومًا ما في الصباح لأجد ابني حبيبي حياة قلبي ونور عيني ناشر لي هذا المنشور، لا أستطيع أن أكبح دموعي. شعرت في لحظة أني حققت كل شيء ولا أريد أي شيء من الدنيا، ولو سأموت الآن سأكون سعيدة وراضية. ربنا يخليك لي يا فرحة عمري كله».