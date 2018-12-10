بالصور.. ابنة عمرو يوسف في الشهور الأولى لولادتها

نشر الفنان عمرو يوسف صوراً لابنته في الشهور الأولى من ولادتها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والصورة مع ابنته حياة تظهر فيها أيديهما فقط؛ حيث كان يمسك يديها الرقيقة الصغيرة بين يده، كتب على الصورة التي شاركها مع جمهوره، «نهاركم سعيد.. رسالة من حياة عمرو يوسف»، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهوره ومتابعيه، وتنوعت التعليقات التي دعت له ولابنته.

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وكانت الفنانة كندة علوش كشفت عن حملها في أول سبتمبر الماضي، وكانت كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما في أحد الفنادق في أسوان في يناير 2017، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مجمعة لكل من الفنانة كندة علوش، وزوجها الفنان عمرو يوسف، وهما في سن الطفولة، وظَهَرَا في الصور بشكل جمالي وطفولي يعكس جمالهما الحالي، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من الجمهور.

من ناحية أخرى اعتذر الفنان عمرو يوسف عن عدم قبول بطولة فيلم «حملة فرعون»، الذي تعاقد عليه قبل أسابيع، وذلك بسبب ضيق الوقت لارتباطه بـ3 مشروعات سينمائية خلال الفترة الحالية، نافياً وجود خلافات بين صناع الفيلم.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف كان مسلسل «طايع» في الموسم الرمضاني الماضي.