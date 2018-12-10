بالفيديو: أصالة تسخر من رانيا يوسف بحفلها الأخير "فستاني مش شفاف وفيه 6 بطانات"

سخرت المطربة السورية أصالة من الفنانة رانيا يوسف أثناء إحيائها حفلاً غنائياً بالقاهرة؛ حيث علقت أثناء الحفل على أزمة فستان رانيا، ولكن بطريقتها الخاصة.

شاهدي الفيديو :

وسألت أصالة جمهورها مازحة عن فستانها إن كان شفافاً، وتحركت على المسرح وسألتهم مجدداً عن مدى شفافيته.

وقالت أصالة إنها أصبحت تخاف كثيراً بعد ما حدث، في إشارة منها إلى أزمة فستان رانيا يوسف، مضيفة أنها ترتدي 6 طبقات من البطانة.

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من جانبها عقبت رانيا يوسف على ما قالته أصالة وقالت: «علمت بما قالته ولكن لم أشاهد الفيديو بعد، وأنا أحبها جداً وأحترمها وهي صديقتي، وأعلم جيداً أنها لم تقصد الإساءة بقولها ذلك، ولكنها فقط كانت تمزح وليس أكثر من ذلك، وعن نفسي أخذت الأمر بنية سليمة، وهذه طبيعتي دائماً في التعامل مع الآخرين».

