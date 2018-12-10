شاهدوا.. نفوق الكنغر الأسترالي مفتول العضلات عن 12 عاما

كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:47 مساءً -

نفق الكنغر الأسترالي الأيقوني روجر ،الذي أثار ضجة على الانترنت بعضلاته المفتولة ، وذلك بسبب التقدم في السن ، وفقا لما ذكره الإعلام المحلي اليوم الاثنين.

ونفق الكنغر الملاكم الأيقوني ،الذي كان يزيد طوله على المترين ويزن 89 كيلوجراما، عن 12 عاما ، حسبما أعلنت محمية حيوانات الكنغر في مدينة أليس سبرينجز الأسترالية النائية التي كان يعيش بها الحيوان أمس الأول السبت.

وذكرت المحمية في منشور على فيسبوك :”لقد عاش حياة طويلة ممتعة وكان يحظى بحب الملايين على مستوى العالم . سوف نبقى دائما نحبك وسوف نفتقدك يا روجر”.

واشتهر الكنغر بعد انتشار صورة له وحو يسحق دلوا معدنيا بيديه عام 2015 .

وجذبت مقاطع فيديو وصور لروجر وهو يمارس الملاكمة ويستعرض عضلاته نحو 900 ألف متابع على انستجرام ونصف مليون متابع آخرين على فيسبوك . وتم الاعتراف به العام الماضي كواحد من أشهر 10 حيوانات على مستوى العالم.

وقال مدير المحمية كريس بارنيس ،الذي أنقذ روجر عندما كان صغيرا من داخل جراب والدته بعد أن صدمتها سيارة وقتلتها :”منذ عشرة أعوام ، أنشأت هذه المحمية لإيواء روجر … وزوجتين له –إيلا وأبيجالي . أنشأتها ليكون لديهم مكان يعيشون به.

وقالت المغنية الأسترالية ناتالي إيمبروجليا على انستجرام :”لقد كان دائما يرسم البسمة على وجهي . يا له من فتى قوي فخور”.

وبتقدم روجر في السن ، بدأ يعاني من التهابات في المفاصل وبدأ يفقد نظره. ومن الطبيغي لحيوانات الكنغر الأحمر أن تعمر ما بين 10 إلى 20 عاما.