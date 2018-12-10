مايا دياب تتألق جمالًا وأناقة في عشاء Vogue Arabia – بالصورة

متابعة الخليج 365: حضرت النجمة اللبنانية مايا دياب حفل العشاء السنوي الذي تقيمه مجلة Vogue Arabia النسخة العربية لمجلة “فوغ” العالمية. وبعد وصولها إلى مدينة دبي الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث، تألّقت بفستان نال أبهر متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتوجّهت مايا دياب بالشكر إلى صديقها المصمّم اللبناني العالمي نيكولا جبران الذي صمّم لها هذا الفستان. على صعيد آخر، تواصل مايا دياب حصد أصداء أغنية “يا نور العين” التي أطلقتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب بمشاركة مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا.

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