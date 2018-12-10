خاص- طار راس البلد وما زالوا يهددون…والى راغب علامة “سلامة راسك”

بعد ان وجه النائب حكمت ديب كلاماً غير مسؤول الى السوبرستار راغب علامة بسبب اطلاق اغنيته الجديدة “طار البلد” حيث قال في سياق حديثه خلال احدى المقابلات التلفزيونية معلقاً على عنوان اغنية”طار البلد”: “هيدا لازم يطير راسه… شو يعني طار البلد؟ شو هاللامسؤولية؟”.

غرّد “علامة” عبر حسابه الخاص على موقع تويتر ردًا على ما قاله النائب حكمت ديب، وكتب: “#طار_البلد بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفون علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخباراً الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي“.

وكان “علامة” قد اطلق صرخة وطنية مدويّة من خلال أغنية “طار البلد” كتب كلماتها نزار فرنسيس ولحّنها ووزّعها جان ماري رياش، حيث وضع اصبعه على جرح الوطن الذي يئن من الفساد وغلاء المعيشة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المذرية.

ولكن كلام النائب حكمت ديب لم يمر مرور الكرام خاصة بعدما تضامن عدد كبير من الوجوه المعروفة مع راغب علامة، اضافة الى اطلاق جمهور الاخير هاشتاغ #متضامن_مع_راغب_علامة و #كلنا_راغب_علامة

وغرّد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني قائلاً: “لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الأخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس نحنا بلد دمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير.. وما منوطي راسنا الا للي خلقنا #كلنا_راغب_علامة“.

الاعلامية باتريسيا هاشم قالت: “#طار_البلد ونص!! ويسمحولنا يلي مسكربن دينيهن وعيونهن وضمايرهن لحماية مصالهن. وراغب علامة واضح انو الحقيقة اللي غنيتها ازعجت يلي كانوا عم بضللوا الناس”.

الاعلامي نيشان: “من نوائب الدّهر أن يَتَفَوَّه نائب مسؤول بكلام غير مسؤول يُسيء الى فنّان تُرفع الرؤوس بِمَسيرَتِه. أكاد أجزم انّ الاستاذ حكمت ديب نادِمٌ على تعبيره. راغب علامة لك وفير الاحترام والتقدير ونزار فرنسيس وجان ماري رياشي.“

الاعلامي جمال فياض: “حابب قول لسعادة النائب، مش بالكلام بترفع معنويات الناس، مش بالكلام تملك قلوب الناس! اشتغلوا وخفّفوا الدين أمّنوا الخدمات من ماء وكهرباء، ضعوا المسؤول المناسب في المكان المناسب، عاقبوا الفاسد! ساعتها بيطير البلد من الرفاهية وبيصير باللوج!نحنا بدنا مسؤول يرفع راسنا مش يطيّر راسنا!“.

اما خالد علامة نجل السوبرستار فكتب: “هيدا النايب اللي هدد والدي لانه غنى الحقيقة اللي بالبلد.. حقيقة انهم محتلين مناصب ليقتلوا مستقبلنا… راغب علامة ما بخاف من واحد متلك.. راغب علامة طير البلد بالاغاني وانتو طيرتوها بالسرقة والكذب والفساد.. و جرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو رح يعمل فيك”.

نذكر ان السوبرستار راغب علامة دائماً ما يقف الى جانب المواطنين ويكرس صوته وفنه لخدمة الناس وهو دائماً ما يضع اصبعه على الجرح وينتقد السياسيين وسياساتهم الخاطئة التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه اليوم من فساد واوضاع صعبة على الرغم من علاقاته الجيدة مع جميع المسؤولين من مختلف الاحزاب والتيارات وخاصة من التيار الوطني الحر الذي ينتمي له النائب حكمت ديب الذي برأينا تمادى كثيراً هذه المرة ولا شيء يعطيه الحق في ان يهدد نجماً بحجم وطن حمل لبنان في قلبه ووجدانه وضميره طوال مسيرته الفنية وغناه على اهم مسارح العالم وهو طالما ردد القول الشهير “يصلح الفن دائماً ما تفسده السياسة” ونحن بدورنا نقول للنائب الذي اقترف هذه الخطيئة وسواه ممن يتوهمون بان الوطن بالف خير ويوهمون شعبهم بذلك ان التاريخ سيذكر يوماً ما راغب علامة وزملائه ممن شرفوا لبنان ورفعوا اسمه عالياً ولكن لن يذكر معظم السياسيين الذين انهكوا هذا الوطن وانهوه .