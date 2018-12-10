خاص- كارول سماحة وناجي اسطا.. جمال وحضور وكاريزما في “ديو المشاهير”

غادر الممثل سعد حمدان الحلقة الثانية من “ديو المشاهير” حيث حلّت ضيفة النجمة كارول سماحة التي افتتحت البرنامج “بأغنية “ما بخاف” شاركتها الغناء عضو المكتب السياسي في تيار “المردة” فيرا يمين التي بدت جدية جدا ولم تبدُ العلاقة بافضل حال مع المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني الذي لم يرقها في الحلقة السابقة وضعه no لها وتعليقاته على ادائها كما عبرت في الكواليس بحسب معلوماتنا وقد ترجم ذلك برد اسامة عليها دون ان يسميها اثناء تعليقه على مرور الوزير ملحم رياشي. ثم اطلت كارول للمرة الثانية وغنت “وحشاني بلادي” مع مقدمة البرامج ألين برمانا المتألقة دائماً. اما المرة الثالثة قدمت كارول اغنية “انسى همومك” شاركها الغناء الاعلامي طوني بارود الذي يلتقي كارول لاول مرة بعد ١٦ عاماً بعد انفصالهما وكان طوني متالقاً بالامس رقص وغنى بشكل عفوي جميل ومحبب. اخيراً اطلت كارول وغنت “مبروك لقلبي” مع الممثلة سارة ابي كنعان الجميلة شكلا وحضورا.

حصدت كافة اطلالات كارول سماحة اعجاب المشاهدين ورواد الانترنت خاصة انها بدت راقية وانيقة وجميلة وحضورها جذاب على المسرح.

لاحقاً اطل النجم ناجي اسطا على مسرح “ديو المشاهير” حيث قدم مع ندي ابو شبكة اغنية “تعبوا اعصابي” ولم تكن اطلالة ندي موفقة للبرايم الثاني على التوالي ولم يقدم جديدا ممتعاً . ثم اطل ناجي للمرة الثانية على المسرح وقدّم “الكلمة كلمتك” شاركه الغناء الوليد الحلاني حيث حظيت اللوحة الغنائية على اعجاب الجمهور بشكل كبير بسبب خفة ظل الوليد وكاريزماته وحضوره القوي. لاحقاً اطل “اسطا” للمرة الثالثة على المسرح وقدّم اغنية “مريم مريمتي” مع الممثل عباس جعفر الذي اظهر تحسناً عن المرة السابقة.

وتألق “ناجي اسطا” كالعادة على المسرح بصوته الرائع وحضوره القوي واغانيه المميزة، فكانت اطلالاته ملفتة.

ثم اطلت الفنانة ألين لحود وقدمت أغنية “Et Si Tu N’Existais Pas” شاركها الغناء وزير الاعلام ملحم رياشي الذي تميز بتواضعه واخلاقه العالية وحضوره الراقي الذي يُغني البرنامج.

كما اطلت الين للمرة الثانية وغنت “لما ع طريق العين” مع الممثلة ليليان نمري التي قدمت مجهوداً ايضاً في الحلقة من خلال ارتدائها زياً يناسب اجواء الاغنية ووجهت تحية للراحلة صباح.

اما الفنان فادي حرب قدّم أغنية “هما يومين” شاركته الغناء مقدمة البرامج دوللي عياش التي بدت ساحرة باطلالة من توقيع مصمم الازياء الواعد نيقولا معلوف. ثم أطل للمرة الثانية وقدّم “بكتب اسمك يا بلادي” مع الممثل سعد حمدان وكان حضوره محبباً ولطيفاً.

اما الفنانة لاتويا قدمت أغنية “I Will Survive ” شاركتها الغناء ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا. ثم اطلت لاتويا للمرة الثانية وغنت أغنية “Daddy cool” مع ليلى عبد اللطيف التي لا تحظ باعجاب المتابعين في كل برايم بل تتحول الى سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عايدت كارول سماحة المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني بمناسبة عيد ميلاده وغنت له Happy Birthday كما عايده العديد من المشاركين في البرنامج.

كارول سماحة اعطت صوتها الى الوزير ملحم رياشي لأنه من منطقتها اولاً ، ثانياً لأنها لم تستطع ان تقدم معه ديو غنائي في الحلقة.

اطلالة مقدمة البرنامج انابيلا هلال كانت راقية وانيقة في آن حيث اختارت فستاناً طويلاً من “بلمان” وحصدت اطلالتها اعجاب المشاهدين الذي عبروا بتعليقات ايجابية على مواقع التواصل.

سعد حمدان وهب المبلغ الذي حصل عليه الى جمعية “الشبيبة المسيحية للخدمة”.

قدّم المخرج كميل طانيوس صورة راقية اضافة الى لوحات راقصة جميلة جداً واكبت المشاهير خلال مرورهما.

البرنامج يعرض مساء كل ليلة أحد على MTV وهو من انتاج ناي نفاع ورمزي نصر.