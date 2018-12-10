شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تريلر لفيلم اللايف أكشن Kim Possible قبل عرضه على قناة ديزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة ديزني أن فيلم Kim Possible سيعرض للمرة الأولى يوم الجمعة 15 فبراير 2019 في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على كل من قناة ديزني و DisneyNOW.

ويستند الفيلم على برنامج Kim Possible التلفزيوني الذي استمر لمدة أربعة مواسم، إلى أن تم إلغاؤه في سبتمبر 2007.

وطرحت شبكة ديزنى التريلر الأول لفيلم الكوميديا والمغامرات اللايف أكشن Kim Possible، ويقوم بالأداء التمثيلى سادي ستانلي، جنبا إلى جنب مع شون جيامبرون، تود ستاشويك، تايلور أورتيجا، سيارا ويلسون، أليسون هانيجان، كوني راي، إسحق ريان براون، إريكا ثام، كريستي كارلسون رومانو، وباتون أوسوالت، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".