شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تريلر لفيلم اللايف أكشن Kim Possible قبل عرضه على قناة ديزنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة ديزني أن فيلم Kim Possible سيعرض للمرة الأولى يوم الجمعة 15 فبراير 2019 في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على كل من قناة ديزني و DisneyNOW.
ويستند الفيلم على برنامج Kim Possible التلفزيوني الذي استمر لمدة أربعة مواسم، إلى أن تم إلغاؤه في سبتمبر 2007.
وطرحت شبكة ديزنى التريلر الأول لفيلم الكوميديا والمغامرات اللايف أكشن Kim Possible، ويقوم بالأداء التمثيلى سادي ستانلي، جنبا إلى جنب مع شون جيامبرون، تود ستاشويك، تايلور أورتيجا، سيارا ويلسون، أليسون هانيجان، كوني راي، إسحق ريان براون، إريكا ثام، كريستي كارلسون رومانو، وباتون أوسوالت، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تريلر لفيلم اللايف أكشن Kim Possible قبل عرضه على قناة ديزنى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .