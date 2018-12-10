شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز ينضم للجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أمير كرارة عن انضمام النجم أحمد عبد العزيز إلى فريق عمل الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، وكان أول المنضمين للمسلسل الفنان هشام سليم لتجسيد شخصية تدعى "أكرم صفوان"، ليكون الخصم الجديد لأمير كرارة.



النجم أحمد عبد العزيز ينضم للجزء الثالث من كلبش

ويعد "كلبش" أول المسلسلات التى يتم البدء فى تصويرها للعرض فى شهر رمضان 2019 حيث يعد من أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثانى.

يذكر أن "كلبش 2" شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.