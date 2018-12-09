بالصور- الخمسينية مونيكا بيلوتشي تتألق في ختام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

Dec 09, 2018 سرقت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي الانظار خلال مرورها على السجادة الحمراء في ختام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته السابعة عشرة مساء السبت. وتحدت “بيلوشي” (54 عاماً) العمر واستطاعت ان تخطف الانظار بحضورها الراقي وطلتها الانيقة. وسلمت مونيكا بيلوتشي، إحدى ضيوف مهرجان مراكش هذا العام، مخرجة فيلم (جوي) النمساوية من أصل إيراني سودابة مرتضى جائزة النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.







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