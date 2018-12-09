بشار الجواد بين نجاحه في السعودية واغنية جديدة

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Dec 09, 2018
غادر نجم “ذا فويس” بشار الجواد لبنان متجهاً إلى السعودية لاحياء عدد من الحفلات التي تكللت بنجاح باهر ومن ضمنهم احياء أهم مهرجان في Le prestige mall من تنظيم شركة AZ Events وقد كان لافتاً نفاذ بطاقات الحفلات قبل موعدها بأيام.
بشار يعود الى لبنان نهاية الشهر الحالي لاحياء حفل رأس السنة ويدخل بعدها الاستوديو لتسجيل اغنيته الخاصة الاولى على ان تصدر في بداية عام ٢٠١٩.
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