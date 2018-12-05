من هو النجم العالمي الذي سيحيي مهرجانات الارز الدولية؟

عقدت النائب ستريدا جعجع منذ قليل مؤتمراً صحافياً لإطلاق الدورة الخامسة من برنامج مهرجانات الأرز الدوليّة للعام 2019 وذلك في أوتيل Le Royal – الضبية في حضور وزير الإعلام ملحم الرياشي، وزير السياحة أواديس كيدانيان، وزير الثقافة غطاس خوري، عدد من الوزراء والنواب والفاعليات السياسيّة، اضافة الى حشد من الفنانين وأهل الصحافة والإعلام.

وكشفت النائب ستريدا جعجع ان الليلة الاولى سيحييها النجم العالمي أندريا بوتشيلـّي وذلك بتاريخ 29 حزيران 2019.

اما الليلة الثانية من المهرجان يوم السبت 13 تموز سيحييها نخبة من الفنانين الكوميديين تحت عنوان “سمايل ليبانون” ويصل عددهم الى 13 فناناً وهم: صلاح تيزاني الشهير بـ “ابو سليم”، سامي خياط، عادل كرم، نمر بونصار، بيار شمسيان، ماريو باسيل، باميلا الكيك، نعيم حلاوي، فؤاد يمين، عباس جعفر، شادي مارون، غابي حويك، ريمون صليبا، وسيجتمعون معاً ليقدموا مشهدية مشتركة كتابة نزار فرنسيس، موسيقى ميشال فاضل واخراج ناصر فقيه.

ترقبوا لاحقاً مقالاً عن وقائع المؤتمر الصحفي بالكامل عبر موقع بصراحة.