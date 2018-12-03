جديد إيهاب أمير يحقق نجاحًا كبيرًا – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح النجم المغربي الشاب إيهاب أمير فيديو كليب خاص بأغنيته الجديدة “بغيت نطير ياما” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير نفسه، وتوزيع RouNee، أمّا العمل المصوّر الخاص بها فهو من إخراج حسن الكورفتي.

وحقق الكليب الخاص بالأغنية نجاحًا باهرًا منذ طرحه حيث حصد مليوني مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ48 ساعة على إطلاقه عبر قناة إيهاب أمير الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الجدير ذكره أن إيهاب أمير حقق جماهيرية واسعة منذ ظهوره الأوّل في برنامج “ستار أكاديمي” ويُعتبر اليوم من أنجح الفنانين الشباب في المغرب.

لمشاهدة فيديو كليب “بغيت نطير ياما”: