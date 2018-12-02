صور: “لم نقم بإستخدام الواقي الذكري”.. كريستيانو رونالدو يعترف باغتصابه كاثرين مايورغا!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 دجنبر 2018 01:03 مساءً - بعد إنكاره الاتّهامات المُوجّهة إليه باغتصابه الأمريكية “كاثرين مايورغا”، كشفت وثائق جديدة مُسرّبة أنّ أسطورة كُرة القدم “كريستيانو رونالدو” مُذنب حقّاً، وأنّه اعتدى على كاثرين ومارس الجنس معها رغمًا عنها في عام 2009.

وفي تفاصيل الوثائق المُسرّبة، كان هُناك نُسختين لجلسة رونالدو مع مُحاميه، طُرحت النّسخة الأولى في شهر سبتمبر من عام 2009، ثُمّ طُرحت النسخة الثانية في شهر ديسمبر من العام نفسه، لكن كان هُناك اختلاف جوهري بين النُسختين من ناحية الاعترافات، إذ يبدو أنّ أحدًا ما عدّل النُسخة الثانية لكي يجعل الموضوع يظهر وكأنّ العلاقة الحميمية حصلت بموافقة الطرفين.

ففي النّسخة الأولى، جاءت أقوال رونالدو للمُحامي كالآتي: “قالت بأنه ليس من الصحيح أن نُمارس الجنس، فلقد التقينا لتوّنا، على الأقل ليس من المرة الأولى، لكنّها أمسك بمنطقتي الحسّاسة، فمارست معها الجنس، فقد كانت في حالةٍ مُتوفّرة لي، وكانت المُمارسة عنيفة استمرت مُدة 7 دقائق”.

واسطرد نجم يوفنتوس: “قالت لي بأنها لا تُريد ذلك، لكنّها سلّمتني نفسها، فقد كان الأمر سريعًا، ومن المُمكن أنّها قد أصيبت ببعض الكدمات عندما أمسكت بها. وعلى الرّغم من امتناعها واستمرارها في قولها بأنها لا تُريد ذلك وهي ليست كالأخريات، لكنّها كانت تُداعبني، فاضطررت لأن أعتذر في النّهاية”.

وقال المُحامي في الأوراق حينها بأنهما لم يستعملا واقٍ ذكري ولم يذكرا موضوع الحماية أصلاً، ولم يعلم رونالدو ما إذا وصلت هي إلى حالة النّشوة.

أمّا في نُسخة الاعترافات التي حصلت في شهر ديسمبر من عام 2009، لم يتم ذكر أيّة معلومات بشخصوص الكدمات التي أصيبت بها كاثرين، ولا عُنف رونالدو في تلك الليلة، ولا اعتذاره لها في النّهاية.

وعن موضوع دفع مُحامي رونالدو حينها مبلغ 350 ألف دولار للضّحية، فقد كان بداعي إسكاتها عن تلك الليلة، وليس لتأكيد اغتصابه لها، كما أكّد مُحاميه الحالي بأنّه تمّ تزييف أوراق القضية الأصلية في مُحاولةٍ إلى تشويه صورة البطل العالمي، مؤكّدًا أنّ ما حصل في تلك الليلة كان بموافقة الطرفين.

وحتّى الآن، لم يتم تأكيد الاتّهامات الموجّهة لرونالدو الذي تبلغ ثروته 350 مليون دولار، فهو ومُدّعيته ينتظران انعقاد جلسات المحكمة للبت في قضية الاغتصاب هذه.