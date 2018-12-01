شاهدوا رد صادم من رانيا يوسف على إهانة معجبة لها بسبب فستانها الجريء

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 12:47 مساءً -

شاهدوا فستان رانيا يوسف يثير حفيظة داعية مصري.. فنانة غير مسؤولة بملابس شبه عارية تسيء إلى سمعة مصر

تواجه الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ سلسلة من الانتقادات اللاذعة التي تنهال عليها بفضل الفستان الجريء الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بهدوء، وذلك ما كشفه ردها على إحدى المتابعات التي كتبت لها تعليقاً جارحاً.

حيث كتبت إحدى المتابعات لرانيا يوسف تعليقاً جارحاً على إحدى صورها، لتقول لها: “هو انتي هتموتي لو مش بينتي جسمك.. احترمي نفسك وشوفي عندك كم سنة الكبر باين عليكي”.

وجاء رد يوسف ببساطة قائلة : “هتمم 45 سنة بعد بكرا”، ليؤكد تعليقها أنها متصالحة مع الهجوم العنيف ضدها بعد ظهورها بفستانها الجريء في ختام مهرجان القاهرة.