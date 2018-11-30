شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تصدر بيانا بعد أزمة فستان رانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الأزمة التى أثارتها الفنانة رانيا يوسف بعد حضورها أمس الخميس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ40 بفستان مثير للجدل، وصفه الكثير من رواد السوشيال ميديا بالفاضح، أصدرت نقابة المهن التمثيلة برئاسة الدكتور أشرف زكى بيانا جاء فيه الآتى:

"عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافى والفنى عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التى تمس صورة الفن المصرى والعربى أمام العالم فى مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، غير أن المظهر الذى بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذى أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة عن سلوك أعضائها".

وأضاف البيان: "ورغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا فإننا نهيب إدراك مسئوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز فى حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية".