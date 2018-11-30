بالصور- هل تقصدت رانيا يوسف ان تظهر باطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة؟

سرقت الفنانة رانيا يوسف الاضواء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين مساء يوم الخميس، حيث ظهرت باطلالة جريئة جداً وقد ارتدت Bodysuit اسود اللون مع طبقة من التول الاسود المطرز.

وما ان اطلت “يوسف” على السجادة الحمراء حتى بدأ رواد الانترنت بتداول صورها على مواقع التواصل واصبح اسمها الاكثر تداولاً على مواقع التواصل.

آلاف التعليقات انهالت على الصور التي نشرتها “يوسف” على حسابها على انستغرام منتقدة طلتها.

واتت اطلالة رانيا الجريئة بعد ان شاركت في حفل افتتاح المهرجان منذ عشرة ايام وظهرت حينها باطلالة محتشمة جداً حيث ارتدت بدلة سواء اللون من الشيفون. فهل تقصدت رانيا ان تظهر بهذا التصميم كي تلفت الانظار اليها وتصبح حديث الناس؟

نذكر ان حفل ختام المهرجان اقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم.