شاهد… رانيا يوسف تظهر بفستان اشبه بالمايوه في ختام مهرجان القاهرة!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 04:03 صباحاً -

اطلالة راانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة

خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأنظار بإطلالة جريئة أثارت بها جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث ارتدت فستان أسود قصير يشبه “المايوه”.

فقد نشرت رانيا يوسف عدد من الصور الخاصة بإطلالاتها التي أطلت بها على جمهورها خلال تواجدها بفعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين هذا العام.

وقد أثارت اطلالة رانيا يوسف انقسام بين رواد مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة، منهم من رأي حريتها في ارتداء ما تشاء، وآخرون رأوها مبالغة في إطلالتها.

يذكر أن رانيا يوسف تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم “أسوار عالية” بطولة أحمد العوضي، محمد خميس، رندا البحيري، وفيلم “عش الدبابير” بطولة مجدي كامل، صلاح عبدالله، وأحمد سلامة، إلى جانب فيلم “دماغ شيطان” بطولة باسم سمرة، عمرو عابد، وسلوي خطاب.