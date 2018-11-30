رانيا يوسف تشعل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة غير مسبوقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد أن انتقد الجمهور إطلالتها الذكورية في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف في حفل الختام بطلة أبرزت انوثتها بشكل لا يترك مجالا للشك.

رانيا اختارت فستان أسود أقرب إلى المايوه أبرز جسدها بشكل واضح، وحصدت الفنانة لقب صاحبة أجرأ إطلالة، وتلقت عدد كبير من الانتقادات من قبل الجمهور على حسابها الشخصي.

الفنانة المصرية تعرضت لانتقاد شديد بسبب طلتها في حفل الافتتاح، حيث ارتدت جمبسوت أسود وجاكيت ووضعت على رأسها قبعة سوداء، وبدت طلتها أشبه بطلة النجم مايكل جاكسون.

وكانت رانيا يوسف ردت من قبل على هذه الانتقادات بطريقة غير مباشرة، إذ نشرت صورتها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وكتب تعليقها عليها: اكسر القواعد واصنع قواعد خاصة بنفسك.

حفل ختام المهرجان حضره عدد من النجوم ومن بينهم خالد سليم، أحمد داوود وزوجته، إيمان العاصي، لقاء الخميسي، إيمي سالم، صبا مبارك، إلهام شاهين، داليا البحيري، مادلين طبر، أروى جودة، صبري فواز، وغيرهم.