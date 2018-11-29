شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. "ظهر" فستان رانيا يوسف يقلب معايير الموضة فى مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإطلالة غريبة فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ40، بينما غيرت رأيها فى حفل الختام.



رانيا يوسف

إطالة رانيا يوسف فى الافتتاح

قررت رانيا يوسف أن ترتدى بدلة فى إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وذلك يوم الأربعاء 21 فكانت البدلة مكونة من سروال شارلستون واسع وقميص مغلق من منطقة الرقبة ورابطة عنق ومهم جاكيت بدلة ذو أكمام طويلة مع وجود ذيل طويل منسدل من السروال.



إطلالة رانيا يوسف فى الختام

أما عن حفل ختام المهرجان اليوم الخميس 29 من شهر نوفمبر، قررت رانيا يوسف أن تغير وجهة نظرها وارتدت فستان أشبه بالمايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره.