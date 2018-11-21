في عيد فيروز الـ83... تصالحت مع ابنها زياد وطاردتها شائعة الموت ومجلة "فوربس" رفضت تصنيفها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:12 مساءً - تحتفل السيدة فيروز اليوم بعيد ميلادها الـ 83، محاطة بالأحبّة، وبدعوات جمهورها من كافة الدول العربيّة بالصحّة والعمر المديد.

بعيدة السيّدة فيروز عن الأضواء رغم إصدارها ألبوم "ببالي" العام الماضي، استراتيجيّة تتبعها منذ عقود، كرّستها أيقونة بمتناول الجميع وليست بمتناول أحدٍ.

هذا العام، منحت السيّدة فيروز لقب "أعظم نجوم الفن لكل العصور" من قبل مجلة "فوربس"، في اعتراف عالمي جديد بمكانة سفيرتنا إلى النجوم، كما أصدرت ترتيلة دعماً للقدس، لتختتم عامها بمصالحة مع ابنها زياد الرحباني، بعد خلاف أرادته بعيداً عن الإعلام، وأراده زياد عكس ذلك، ليقول قلب الأم كلمته الأخيرة.

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2018 كانت عام يأمل فيه محبّو الفنانة الكبيرة أن يشاهدوها في حفلٍ، ابنها زياد وعد بالتحضير لمناسبة كبرى العام المقبل، وبانتظار الحفل الموعود، ما هي أبرز المحطات التي طبعت سنة السيدة فيروز؟



-في سنة 2018، طاردت شائعة الموت السيّدة فيروز أكثر من مرّة، كانت آخرها في شهر يوليو الماضي، حيث قامت وسائل إعلام بتأكيد الخبر، ما أحدث حالة من الرعب في صفوف محبّي الفنّانة الكبيرة، قبل أن يصدر نفي عن مقرّبين منها للخبر.



وكانت الشائعة قد انطلقت من مصر، وتحديداً من خلال موقع إلكتروني، وتمّ تناقل الخبر على نطاق واسع، كما قام كثيرون بنشر نعوة للفنانة الكبيرة، وساهم في انتشار الشائعة، أن الخبر نشر في منتصف الليل، ولم يتم نفيه إلا مع ساعات الصباح.

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-بعد سنوات من القطيعة، وصلت إلى الإعلام، أعلن الفنان زياد الرحباني مصالحته مع والدته السيّدة فيروز. وكان الخلاف قد اندلع بين الرحباني ووالدته، على خلفية ظهور إعلامي للفنان ورّط خلاله والدته بتصريحات سياسيّة، رغماً عن رغبتها في النأي بنفسها عن الأمور السياسيّة وفي اعتزال وسائل الإعلام منذ سنوات. فقد أعلن الرحباني في مقابلة له قبل أسابيع، أن الخلاف مع والدته وصل إلى طريق الحل، وأنّه يقوم بإعداد أغنية لها.



-رغم مصالحة زياد ووالدته، يبدو أنّ الفنان لم يتعلّم الدرس جيداً، ولم يتفهّم رغبة والدته في الإبقاء على أمور العائلة بعيداً عن الإعلام، فقد تحدّث زياد في مقابلة أجراه مؤخراً، عن المشاكل التي كانت تحصل بين والديه، والتي دفعته إلى ترك المنزل. في استعادة لمشاكل والديه وتشريع لأبواب منزل الأسرة على وسائل الإعلام رغم إرادة الوالدة، مع أنّ زياد قال إنّه بات يتأنّى في تصريحاته خوفاً من غضب والدته.

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- في خطوة غير مسبوقة، رفضت مجلة فوربس في شهر يوليو الماضي، وضع اسم السيدة فيروز ضمن قائمة "النجوم العرب الأكثر تأثيرًا في الساحة الفنية العالمية"، فخصّصت لها مكاناً خارج التصنيف، مؤكّدة أنّها لا تقارن بأحد، وأنّها "أسطورة"، تجاوز صوتها النادر حدود الاختلافات بين محبيها انطلاقًا من لبنان إلى أنحاء العالم كافّة. كما صنّفتها المجلة أنّها "أعظم نجوم الفن لكل العصور".



-في خطوة إنسانية، وبالتزامن مع الأحداث التي شهدتها فلسطين المحتلة بعد افتتاح السفارة الأميركية في القدس، أعلنت السيدة فيروز تضامنها مع مدينة السلام، من خلال ترتيلة "إلى متى يا رب"، التي أخرجتها ابنتها ريما الرحباني، في استعادة لرائعتها الشهيرة "زهرة المدائن".

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83 عاماً من العطاء، كانت السيدة فيروز رمزاً عربياً جامعاً، غنّت للمحبّة والإنسانية والأوطان، وحصدت في قلوب العرب محبّة واحتراماً وتقديراً.

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