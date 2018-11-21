شاهدوا.. وصيفة ملكة جمال لبنان ترقص وتتعرى في باريس

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 04:42 مساءً -

أثارت يسرا محسن الوصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان​ في نسخة عام 2017، جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إثر إعلانها في عرض في CrazyHorseParis بالعاصمة الفرنسية، والمعروف عنه بأنه كباريه يقدم عروض فتيات بدرجة كبيرة من التعري.

وكانت محسن عادت الى فرنسا حيث كانت مقيمة قبل المسابقة، إثر تعرضها لموجة من السخرية نتيجة إجاباتها وضعفها باللغة العربية .

ودفعت هذه الانتقادات يسرا محسن إلى السفر لفرنسا قائلةً: “شكرا لكل الحب والدعم .. ساترك كل الانتقادات السخيفة هنا”.

