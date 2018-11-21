فيديو وصور.. شاهد نجمات بوليوود يتألقن في حفل جوائز «لوكس جولدن روز» 2018

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

احتفلت جوائز لوكس جولدن روز في عامها الثالث بأكبر وألمع نجوم بوليوود عبر العصور لتوسيع دعمهم لـ HeForShe (هي حملة تضامنية من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين) التابعة للأمم المتحدة، حيث خطف العديد من النجوم الأنظار خلال حفل توزيع جوائز لوكس جولدن روز Lux Golden Rose المرموقة لعام 2018 الذي أقيم في مومباي يوم الأحد 18 نوفمبر.

ضمت باقة النجوم شاروخان، اكشاي كومار، فارون داوان، ريخا، علياء بهات، مادهوري ديكسيت- نيني، جاكلين فرنانديز، كاجول، ايشواريا راي باتشان، كارينا كابور وكاريسما كابور، هيما ماليني، زينات أمان من بين آخرين للتضامن المساواة بين الجنسين في واحدة من الاحتفالات السينمائية الكبيرة.

وقد برزت لحظات لا تُنسى ومُعِدّة بشكل جميل من كل حدث لوكس جولدن روز، وفي هذه المرة كانت الكاريزما الفاتنة والأناقة الرائعة الحدث الاستثنائي الذي تتلاقى ليلًا.

وبصرف النظر عن الأفلام والعروض الترويجية، تأتي مشاهد وأحداث السجادة الحمراء التي نتطلع إليها بلهفة، مع المشاهير الكبار في بوليوود مع تلك الإطلالات الأكثر أناقة.

سواء أكان ذلك من النجوم البارزين في الصناعة أو الجيل القادم من شباب بوليوود، حيث بدا الجميع مذهلين، مثل جانفي كابور وإيشان اختار، وعليا بهات وفارون داون وايشواريا راي باتشان، أكشاي كومار ون، ريخا، كاجول وجاكلين فرنانديز، والعديد من النجوم.

ومن بين الجوائز العديدة التي تم منحها، تم تكريم أيشواريا راي باتشان بجائزة تايملس بيوتي. قبلت الممثلة الجائزة بأقصى درجات الامتنان، وفي خطابها المحترم، أشارت للنجوم الكبار والمعاصرين مثل هيما ماليني، ريخا، زينات أمان، مادهوري ديكسيت، حصلت كاجول على إشارة خاصة.

إلى جانب ذلك، ظهرت ريخا التي ارتدت ساري أبيض ذهبي للكاميرات مع الممثلة المخضرمة زينات أمان. كما سرق الاثنان لحظة من الحب في قبلة دافئة.