خاص الفن- لطيفة بين برنامجها التلفزيوني الجديد ومشروعها الدرامي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة ​لطيفة​، في إتصال خاص مع موقع "الفن"، أنها تعمل على برنامجها الذي ستقدمه على ​قناة DMC​، والتي هي من أهم المحطات التلفزيونية المصرية.

وقالت لنا لطيفة إن البرنامج إنتاجه ضخم وستستضيف فيه نجوماً من الصف أول، وإلى جانب تقديم البرنامج تقوم لطيفة بالغناء فيه أيضاً، وذكرت أن البرنامج نوعه جديد على المشاهدين.

وأشارت لطيفة في إتصالها معنا، إلى أنها تحضر مشروع دراما لا تعرف بعد إذا كان سيعرض في شهر رمضان أو أن عرضه سيكون خارج السباق الرمضاني.