شاهد.. الفيشاوي يفعلها مرة جديدة ويقبل زوجته ندى الكامل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً -

احمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل

أطل الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ40، حيث أرتدي الفيشاوي بدلة سوداء، فيما ظهرت زوجته بفستان أزرق غامق.

ورغم إطلالتهما الهادئة، أثار الفيشاوي الجدل مجددا، بتقبيله زوجته على السجادة الحمراء، أمام وسائل الإعلام، في تكرار لما فعله خلال الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، سبتمبر الماضي

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.