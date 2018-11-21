كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً -
احمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل
أطل الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ40، حيث أرتدي الفيشاوي بدلة سوداء، فيما ظهرت زوجته بفستان أزرق غامق.
ورغم إطلالتهما الهادئة، أثار الفيشاوي الجدل مجددا، بتقبيله زوجته على السجادة الحمراء، أمام وسائل الإعلام، في تكرار لما فعله خلال الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، سبتمبر الماضي
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">CIFF #Fishawy #Love #RedCarpet #Egocomm @cairofilms
A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Nov 20, 2018 at 10:57am PST
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">CIFF #CIFF40 #Fishawy #Egocomm #Redcarpet #Wife #Love
A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Nov 20, 2018 at 12:32pm PST
وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفيشاوي يفعلها مرة جديدة ويقبل زوجته ندى الكامل! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .