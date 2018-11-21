ترامب: لن أدمر الاقتصاد العالمي من خلال التصرف بتهور مع السعودية… فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً -

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي أيه” لم تتوصل إلى استنتاج قاطع بنسبة 100 في المئة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض أن “سي آي أيه نظرت في الأمر ولم تتوصل إلى شيء حاسم”.

وتابع ترامب أنه لن يدمر الاقتصاد العالمي من خلال التصرف “بتهور مع السعودية التي ساعدت الولايات المتحدة على خفض أسعار النفط” في الأسواق العالمية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه قد يجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إذا كان الأخير حاضرا في قمة مجموعة العشرين المقررة في الأرجنتين نهاية هذا الشهر.