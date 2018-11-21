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كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:47 صباحاً -
أثارت النجمة هيفاء وهبي الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الجريئة والملفتة في حفلها الأخير في دبي، إلاّ أن هذه الإطلالة لم تُعجب جميع معجبيها، إذ اعتبرها كثيرون منهم “سيئة”.
وقد نشرت هبي صورة من حفلها على حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام”، ظهرت فيها مرتدية قميص طويل مطبع بصور مونرو من مجموعة فيرساتشي للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2018.
القميص الذي لم ينل إعجاب الكثيرين، بلغ ثمنه بحسب موقع مجلّة “لها” نحو 1,295 دولار أميركي، ونسّقت معه وهبي شورتًا قصيرًا جلديًّا باللون الأسود، وجزمة تتخطى حدود الركبة من المجموعة نفسها وبصور مونرو أيضاً ويبلغ ثمنها نحو 1,763 دولار أميركي.
يذكر أن هذه الإطلالة من صيحات الموضة الجريئة، التي تعتمد على التصاميم المبتكرة وغير التقليدية، والتي تشتهر بعا وهبي وتعتمدها باستمرار في أغلب اطلالاتتها.
شكرا لقرائتكم خبر عن قالوا عنها “سيّئة” ولم تُعجبهم إطلالتها .. لن تصدّقوا تكلفة ثياب هيفاء وهبي! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .