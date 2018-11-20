كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:49 مساءً -

شاهد.. الأمير تشارلز وأحفاده في صُور “طريفة” نشرت الأسرة الملكيّة البريطانيّة صورًا حميمة لولي العهد الأمير تشارلز تُظهره وهو يُداعب أحفاده بطريقة طريفة، وذلك بعد أيام من الاحتفال بعيد ميلاده السبعين يوم الأربعاء الماضي.



وأظهرت إحدى الصور الأمير لويس أصغر حفيد لتشارلز وهو يمسك وجه جده وكأنه يحاول أن يخدشه فيما يظهر ولي العهد وهو يضحك ويتظاهر بأنه يتألم، فيما تظهر الصور أيضًا الأميرين ويليام وهاري وزوجيتهما كيت ميدلتون وميغان ماركل.

وقالت كاميليا زوجة الأمير تشارلز إن الأخير يحب أحفاده كثيرًا وإنهم أيضًا متعلّقون به كثيرًا، مشيرةً إلى أنه يقضي ساعات معهم وهو يركض معهم ويزحف على العشب ويضحكهم ويقرأ لهم قصص أطفال وحكايات هاري بوتر الشهيرة. https://cdn00.vidyomani.com/c/1/9/2/077yts6rp2je/index.htmlوأضافت كاميليا “يقوم تشارلز أيضًا بإصدار أصوات مضحكة وبإمكانه تقليد أصوات عديدة ما يضحكهم كثيرًا”.

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