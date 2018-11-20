شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بمولد الحبيب.. عبده سليم يقدم "صلى على النبى" و"نور الهدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشاب عبده سليم من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان "صلى على النبى"، من كلمات محمد الجمال، وألحان عبده سليم، وتوزيع إسلام صبرى، والثانية بعنوان "نور الهدى"، كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبرى، وتم طرحهما خلال الساعات القليلة الماضية على عدد كبير من الفضائيات منها شبكة قنوات الحياة، فضلا عن إذاعات راديو النيل، والأغنيتين للمنتج الكبير ياسر سليم.

وكان المطرب عبده سليم حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال موسم رمضان الماضى بعد غنائه أغنية تتر مسلسل "أيوب"، للنجم مصطفى شعبان، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أيتن عامر ومحمد دياب وميريهان حسين، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

ويتميز "سليم" بغنائه لأغانى الطرب، حيث سبق وقدم العديد منها قبل غنائه لتترات "أيوب"، ومن المقرر أن يطرح أول ألبوماته للساحة الغنائية خلال الأيام القليلة المقبلة.