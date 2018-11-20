جنات تستقبل العام الجديد في مصر

متابعة الخليج 365: تستعد النجمة المغربية جنات لإحياء حفل ليلة رأس السنة في جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تستقبل جنات العام الجديد مع الجمهور ومحبّيها في مصر بفندق The Guard بمصر الجديدة مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وستقدّم جنات خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وتحديدًا تلك التي ينتظرها منها الجمهور في حفلاتها الغنائية.

الجدير ذكره أن آخر أعمال جنات الغنائية كانت أغنية “إنت الإحساس” وهي ومن كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رفاعي وتوزيع أسامة سامي.