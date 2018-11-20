هذا ما حققه كليب “نسّاي” لـ شيرين عبد الوهاب في شهر!

متابعة الخليج 365: تواصل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حصد أصداء عملها المصوّر الجديد لأغنية “نسّاي”.

العمل تخطى الـ20 مليون مشاهدة بعد مرور شهر على إطلاقه رسميًا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

أغنية “نسّاي” صدرت ضمن ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد الذي يحمل نفس الإسم، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع النابلسي أمّا العمل المصوّر الخاص بها فهو من إخراج Luca Coassin.

الجدير ذكره أن ألبوم “نسّاي”يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.

لمشاهدة فيديو كليب “نسّاي”: