العائلة المالكة في كابوس مالي… والسبب ميغان؟

متابعة الخليج 365: تواجه الأسرة المالكة في بريطانيا للمرة الأولى في تاريخها، مشكلة تسديد ضرائب أحد أفرادها.

وأشار تقرير نشرته صحيفة The Mirror الى أن قصر باكنغهام يعتزم توظيف عدد من الخبراء الماليين من أجل تسوية موضوع الضرائب، التي يتعين على دوقة ساسكس دفعها في بلدها الأصلي الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع التقرير أنها ما زالت تعتبر مواطنة أميركية رغم زواجها من الأمير هاري وانضمامها إلى أسرته، وهي تسعى حالياً إلى الحصول على نصائح قانونية بشأن حقها في البقاء في بريطانيا والتدابير التي يتعين عليها أخذها لهذه الغاية”.

وأضاف: “عليها اتباع الأصول المعتمدة من أجل الحصول على تأشيرة. وهي تنوي أن تصبح مواطنة بريطانية. لكن عليها اتباع نفس الإجراءات التي يعتمدها أي شخص آخر وهو ما قد يستغرق سنوات عدة”.

وذكر موقع GALA الفرنسي أن القانون الأميركي يقضي بأن يدفع المواطنون الضرائب على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم، ولفت إلى أن هذا يعني أن على ميغان ماركل أن تعلم السلطات الأميركية بعائدات زوجها وبالمساعدات المالية التي تحصل عليها من الملكة أو من الأمير تشارلز إلى أن تصبح مواطنة بريطانية.

ونقلت صحيفة Sunday Express عن مصدر مقرب من الأسرة المالكة قولها: “تستعد الأسرة الملكية في بريطانيا لمواجهة عملية كشف لأموالها لم تشهدها من قبل. إنه الكابوس الأسوأ بالنسبة إليها”.