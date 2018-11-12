كتب امير فتحي في الاثنين 12 نوفنبر 2018 12:46 مساءً -

شاهدوا قبلة هيفا ماجيك لزوجها تثير الجدل.. وتمنع المتابعين من التعليق

شاركت ​هيفا ماجيك​ متابعيها مقطع فيديو التقطته إلى جانب زوجها، وظهرت ماجيك في الفيديو وهي تقبّله على فمه وهما يحضنان بعضهما.

الفيديو الّذي نشرته هيفا ماجيك على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخطت نسبة مشاهدته الـ 200 ألف مشاهدة خلال 4 أيام، والّذي أثار جدلا واسعا بين المتابعين الّذين تسارعوا إلى تداوله.

اللافت في الفيديو ان ماجيك حذفت المربع الّذي يسمح للمتابعين بالتعليق عليه.