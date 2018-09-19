ماساكتاش لمقاطعة أغاني سعد لمجرد على الإذاعات

متابعة الخليج 365: بعدما أصدرت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس (جنوب فرنسا) يوم أمس اليوم الثلاثاء، قراراً بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد، بتهم الاغتصاب الموجهة له، كتبت لورا بريول التي كانت أول ضحية تتهم سعد لمجرد باغتصابها في فرنسا، على حسابها على “تويتر” تغريدة معلنة انضمامها لحملة بعنوان “#ماساكتاش” التي تدعو لمقاطعة أغاني سعد لمجرد من قبل الإذاعات.

وكان عد من الناشطين قد أطلق هذا الوسم، مستهدفين عددا من الإذاعات مطالبين إياها بوقف بث أغاني سعد لمجرد، وذلك بعد توقيفه في فرنسا إثر تهم الاغتصاب.

ورصدت الحملة الإذاعات والبرامج التي تستمر بإذاعة أغاني لمجرد رغم كل الاتهامات الموجّهة له.

وجاء اعتقال لمجرد بعد وضعه تحت الرقابة القضائية طوال الأسابيع الماضية، ومنعه من مغادرة فرنسا مقابل كفالة مالية. ومع دراسة المحكمة للشكوى الأخيرة المرفوعة ضدّ لمجرد أصدر القضاء الفرنسي قرار بتوقيفه وسجنه.