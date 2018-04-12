أحمد سعد يهنئ شيرين عبدالوهاب بزواجها من أمام الكعبة.. وهكذا ردت عليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرص الفنان المصري أحمد سعد على تهنئة الفنانة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بزواجهما بطريقة خاصة جدا.

سعد ظهر في مقطع فيديو وهو يدعو لشيرين وحسام من أمام الكعبة، حيث يؤدي مناسك العمرة حاليا هناك، بقوله: “يارب يارب يارب يباركلك يا شيرين انتي وحسام بالذرية الصالحة يارب ويبارك لكما ويبارك عليكما انتي وحسام يا حبيبة قلبي يا شيرين يارب يوفقكم ويبعد عنكم الحاقدين”.

ومن جانبها قامت شيرين بنشر مقطع الفيديو على خاصية “الستوري” على موقع طانستجرامطن وعلقت على رسالة سعد، بقولها: “يا سلام على الدعوة لما تيجي من شخص بيتمنالك الخير من قلبه.. أحمد سعد”.

يذكر أن أحمد سعد قد سافر إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا برفقة زوجته الفنانة سمية الخشاب لأداء مناسك العمرة هناك، ونشرا صور لهما بملابس الإحرام.