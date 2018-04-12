بالصور .. جميلة عوض تتعرض للإنتقادات بسبب إطلالتها الغريبة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعرضت الممثلة المصرية ​جميلة عوض​ إلى إنتقادات واسعة بسبب إطلالتها بشكل غريب بحسب تعبير الكثير من متابعيها.

ونشرت عوض عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من جلسة تصوير خضعت لها في أواخر العام 2015 بدت فيهم بإطلالة غير مألوفة حيث اعتمدت الستايل الأفريقي.

وظهرت عوض في إحدى الصور معتمدتاً مكياجاً قوياً مع تصفيفة شعر غريبة وإكسسوارات كبيرة، فيما بدت في الصورة الثانية بلوك أقل غرابة مكتفيةً بإسدال شعرها واضعةً وشماً أفريقياً في منتصف جبهتها.

وفي حين أبدى بعض المتابعين إعجابهم بإطلالتها التي إعتمدتها مثنين على جرأتها، عبّر البعض الآخر عن إستيائه منها مشيرين إلى أنها إطلالة غريبة وغير موفقة.