شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل بتعيين محافظا لعدن "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس حكومة الشباب والأطفال اليمنية محمد عبدالله جميع قرارا بشأن تعيين محافظا لعدن.

ونصت المادة الأولى من القرار ان يعين معاذ نصر محفوظ حسن محافظا لمحافظة عدن في حكومة الشباب والأطفال اليمنية.

فيما نصت المادة الثانية والأخيرة من القرار على ان يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تسهيل مهمته .

وفيما يلي نص القرار : قرار رئيس حكومة الشباب والأطفال رقم(??)لعام2019 بشأن تعيين محافظ محافظة عدن.

رئيس حكومة الشباب والأطفال.

بناء على دستور الجمهورية اليمنية بناء على اعتراف الحكومة اليمنية بحكومة الشباب والاطفال وبناء على مخرجات الحوار الوطني الشامل بناء على اللوائح التنظيمية الخاصة بحكومة الشباب والاطفال ولما تقتضيه المصلحة العليا للشباب والاطفال "قرر" مادة(1) يعين الأخ / معاذ نصر محفوظ حسن محافظا لمحافظة عدن.

مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تسهيل مهمته .

صدر برئاسة الحكومة بتاريخ 17 / جماد2 / 1440هـ الموافق 22 / 2 / 2019م.

محمد عبدالله جميع

رئيس حكومة الشباب والأطفال