شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..أول خارطة تكشف المسافة الفاصلة لحدوث الالتحام الوشيك بين قوات الجيش الوطني وقبائل " حجور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر عضوا مجلس الشورى والشيخ القبلي فهد دهشوش صورة للمسافة الفاصلة بين قوات الجيش الوطني المتمركزة في عاهم وبين ابطال القبائل المتمركزين في حجور .

وقال الشيخ دهشوش في منشور أن المسافة الفاصل بين الجيش الوطني وحجور هي 30 كيلو فقط



( هذه الثلاثين كيلو الفاصله بين الشرعية وحجور الشموخ سيقتحمها الأبطال لكسر الحصار قرببا عهد ووعد )

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