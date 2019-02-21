شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات: إصابة الرئيس هادي بمرض خطير قد يؤدي إلى إعفائه من منصبه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة، عن انعقاد طارئ لمجلس النواب لمناقشة الوضع الصحي للرئيس هادي خلال الأيام القادمة.

وقال الصحافي سمير اليوسفي في تغريدة على تويتر، سيتم عقد مجلس النواب بعد التوافق على هيئة رئاسته، تمهيداً لمناقشة الوضع الصحي للرئيس بعد أنباء عن إصابته بالزهايمر.

وأردف قائلاً بأنه وبمناسبة ذكرى تعيين الرئيس هادي رئيساً توافقياً لليمن، يجري اليوم تسريب نبأ تعيين نجله جلال سفيراً في لندن.

نص التغريدة:

اليوم،ذكرى الاستفتاء على رئاسة “هادي” ومرور سبع سنوات من حكمه وأربع منذُ إخراجه من صنعاء بزعم هروبه..

يتم تسريب خبر عن تعيين ابنه”جلال”سفيراً في لندن،قبل انعقاد جلسة مرتقبة لـ”النواب”ستتم بعد التوافق على رئاسته..تمهيداً لمناقشة الوضع الصحي للرئيس بعد أنباء عن إصابته بالزهايمر.