شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد أولى الصور لحرب الشوارع والانفجارات التي ارعبت عدن واحصائية جديدة للضحايا حتى الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة المؤقتة عدن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء مواجهات عنيفة رافقتها دوي انفجارات بين مسلحين خلفت قتيل وجرحى. ونقل مراسل "يمن الغد" عن مصادر محلية "أن شاب قتل واصيب ٣ اخرين في اندلاع الاشتباكات المسلحة التي حدثت في حي انماء غرب عدن". وقال المصدر أن خلاف نشب بين عدد من الشباب تطور الى شجار ثم الى استخدام السلاح الناري". واضاف "بأن إطلاق النار تسبب بوفاة شاب يدعى سالم الشواحي واصابة اخرين بينهم عامل ببقالة في مدينة انماء المنطقة السابعة". وتم نقل الجرحى الى احدى مستشفيات عدن لتلقي العلاج فيما لازال الوضع متوترا.

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