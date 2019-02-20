سفير السعودية يبحث مع وفد البنك الدولي إعمار اليمن

عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، ورشة عمل مع مسؤولين ومتخصصين من البنك الدولي، وذلك بمقر البرنامج بالرياض.

وجرى خلال الورشة تقديم عرض عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، واستعرض البنك الدولي من جهته أولويات التنمية وإعادة الإعمار في اليمن من وجهة نظر البنك.

كما تمت مناقشة الشراكة الإستراتيجية مع المملكة في مجال التنمية والإعمار في اليمن، واستعراض النموذج المقترح للشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

حضر الورشة من البنك الدولي مديرة مكتب اليمن لدى مجموعة البنك الدولي رجاء تاويت قطان، وكبير خبراء الاقتصاد والقائم بأعمال مشرف البرامج في اليمن في البنك الدولي ويلفريد أنجليك، وكبير مسؤولي العمليات بالبنك في اليمن نبيل شيبان، وكبير أخصائيي إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طاهر أكبر.

ومن جانب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مدير إدارة الشراكات والتعاون الدولي الدكتور عادل القصادي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الإستراتيجي عبدالله بن كدسة، ومن وزارة المالية المستشار المالي المشرف على إدارة التعاون الإنمائي الدولي فهد العتيبي، وممثل وكالة وزارة المالية للشؤون الدولية خالد محمد العتيبي، ومن الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر الحربي وعلي القرني.