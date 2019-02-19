شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يتوجه بهذا الطلب الغريب والمفاجئ للمسؤولين عن الحفلات في السعودية (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب النجم العراقي كاظم الساهر، عن سعادته بالغناء في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يغني وقتًا أطول للجمهور.

وأكد ”الساهر“ خلال لقاء تلفزيوني له على هامش افتتاح قناة ”Mbc العراق“، أن الغناء لمدة ساعة غير كافٍ، موجهًا طلبه للمسؤولين عن الحفلات في السعودية لزيادة وقت الحفلة.

وقال كاظم:“ساعة واحدة لا تكفي، حيث توجد قصائد طويلة أُغنيها للجمهور ويطلبونها مني، ولكن لضيق الوقت لا يتم تقديم كل المطلوب“.



ولفت إلى أنه يستغل الساعة، التي يقف خلالها على المسرح كي يقدم ما يطلبه منه الجمهور.

يذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر قد حسم الجدل منذ أيام بشأن تغيير لقبه، قائلًا في تسجيل صوتي عبر حساباته الشخصية: ”هناك معاملات رسمية في الخارج متوقفة بسبب ذلك منذ عام، وطلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تفيد بأن كاظم جبار إبراهيم، هو نفسه كاظم جبار الساهر، لكن دون جدوى، واتصلت بالمحامي الخاص بي الذي أكد أن الحل في إضافة كلمة الساهر على الاسم“.

واستكمل القيصر رسالته في مقطع صوتي آخر:“الموضوع حبر على ورق فقط، ويتمثل فقط في إضافة كلمة الساهر، وهذا اللقب معي منذ 30 عامًا، ولا أقصد أي إساءة لأحد، ولن أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل، مدينة الحرية، كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح، ابن سيد جبار، والعظيمة نورية علي، أنا ابن العراق، وأعتز بكل عشائر العراق“.