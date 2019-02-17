شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: طفلة سعودية تتحول إلى دمية وتلهب مسرح عرب غوت تالنت برقصها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أذهلت الطفلة السعودية ليان يحيي لجنة تحكيم عرب غوت تالنت Arabs Got Talent بموهبتها الفريدة، خاصة وأنها لم يتجاوز عمرها التسع سنوات.

الطفلة السعودية قدمت موهبة فريدة في عرب غوت تالنت، حيث أشارت إلى أنها ستتحول إلى دمية وتقوم بعمل حركات راقصة على المسرح وهي في هذه الحالة.

استطاعت الطفلة السعودية ليان أن تقدم موهبتها على أكمل حال، لتمتع لجنة عرب غوت تالنت بعرضها الرائع الذي دفعهم لإعطائها 3 نعم.

وبعد انتهى عرضها، أكدت الطفلة السعودية أنها تحب بشدة الفنانة نجوى كرم، مما دفع الأخيرة للصعود لها على المسرح واحتضانها وسط تصفيق الحضور.

وأكدت نجوى كرم للمتسابقة الصغيرة أنها سابقة عمرها، وأنها قدمت عرضاً رائعاً أمتعها، كما أشاد الفنان أحمد حلمي بموهبة الطفلة مؤكداً لها أنها تستحق نعم عن جدارة.

أما العميد علي جابر فأكد على أن السعودية مليئة بالمواهب الواعدة، وأن هذه الطفلة من أحد هذه المواهب اللافتة في المملكة.

